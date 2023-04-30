الرئيس عون: غالبية دول أوروبا تعمل على إبقاء النازحين السوريين في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2023 - 17:06
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الرئيس عون: غالبية دول أوروبا تعمل على إبقاء النازحين السوريين في لبنان
منذ 3 ساعة
30 April، 2023
عاجل
الرئيس عون
النازحين السوريين
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