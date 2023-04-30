واشنطن: على بكين وقف الأعمال “الاستفزازية الخطيرة” ببحر الصين الجنوبي

دعت الادارة الاميركية السبت الصين “لوقف سلوكها الاستفزازي وغير الآمن في بحر الصين الجنوبي”، بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني من سفينة دورية فلبينية ما كاد يتسبب في تصادمهما.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر صور الحادثة بأنها تشير إلى “مضايقات وترهيب الصين للسفن الفلبينية في المنطقة المتنازع عليها”، وتابع “ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة”، واضاف أن “أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية سيستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية الأميركية”، على حد قوله.

المصدر: روسيا اليوم