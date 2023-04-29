تقرير مصور | عبد اللهيان:عروض ايران تصطدم بخوف البعض من العقوبات وندعم توافق اللبنانين على انتخاب رئيسِهم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2023 - 05:14

تقرير مصور | عبد اللهيان:عروض ايران تصطدم بخوف البعض من العقوبات وندعم توافق اللبنانين على انتخاب رئيسِهم

منذ 9 ساعة 28 April، 2023
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان
تقارير مصورة - لبنان

خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته بيروت، اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ان من الطبيعي أنّ يكون للحوار بين إيران والسعودية آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان.

واضاف ان المشكلة الأساسية أمام إنجاز التعاون بين ايران ولبنان هي الضغوط الأميركية وخوف بعض المعنيين من العقوبات ، معتبرا ان التعاون بين البلدين في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية سيعود بالأرباح عليهما معا.

وشدد الوزير عبداللهيان على دعم الاتفاق بين اللبنانيين على رئيس للجمهورية معربا عن اعتقاده بكفاءة المسؤولين اللبنانين لاستكمال العملية السياسية ، وقال ان أي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة بالتوافق سيكون مرحباً بها لدى إيران.

وفي السفارة الايرانية كان لقاءٌ بين عبداللهيان وعددٍ من النوابِ تخلله كلامٌ حولَ الاتفاقِ السعودي الايراني وملفِ الرئاسة.

المصدر: قناة المنار

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