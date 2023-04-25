ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات من الصين

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وواصلت الأسعار بذلك تسجيل المكاسب حيث صعدت على مدى جلستين.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 78.81 دولار للبرميل، بارتفاع طفيف نسبته 0.06% عن تسوية الجلسة السابقة.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 82.79 دولار للبرميل، بزيادة طفيفة نسبتها 0.07% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

وصعدت أسعار الذهب الأسود اليوم وسط توقعات بطلب قوي على السفر خلال عطلة الأسبوع القادم في الصين وهو ما قد يعزز الطلب على الوقود.

المصدر: بلومبرغ