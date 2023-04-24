البحرية الروسية تصد هجوم زوارق مسيرة على سيفاستوبول

قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، إن أسطول البحر الأسود الروسي، تمكن اليوم 24 نيسان/ أبريل، من التصدي لهجوم مسيرات مائية استهدفت المحيط الخارجي لمدينة سيفاستوبول، مضيفاً جميع الخدمات في المدينة على أهبة الاستعداد. حافظوا على الهدوء”.

وفي وقت لاحق أوضح رازفوجيف، أن قوات الدفاع المضادة للغواصات والتخريب (PPDO)، تمكنت من تدمير مسيرة مائية سطحية، وانفجرت أخرى من تلقاء نفسها.

وشدد الحاكم، على أن الهجوم لم يحدث أي ضرر في مرافق المدينة.

وكتب رازفوجيف، على قناته في تيلغرام “اليوم، بدءا من الساعة 03:30 صباحا، جرت محاولة لمهاجمة سيفاستوبول. الوضع حاليا كالتالي: تمكنت قواتنا من تدمير درون معادي، وانفجر الثاني من تلقاء نفسه. لم يسفر الهجوم عن وقوع أية أضرار. الوضع هادئ في المدينة حاليا، لكن كل القوات والهيئات ذات العلاقة في حالة استعداد قتالي”.

ويشار إلى أن، سيفاستوبول هي القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، وجرت في الأشهر الأخيرة عدة محاولات لمهاجمتها بواسطة الدرونات، تم التصدي لها.

المصدر: روسيا اليوم