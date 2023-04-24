بولندا وسلوفاكيا تزودان أوكرانيا بمقاتلات غير صالحة

سلمت بولندا وسلوفاكيا أوكرانيا مقاتلات “ميغ 29” غير صالحة للاستخدام إلا كقطع للغيار، بحسب ما افادت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية.

وقالت الصحيفة “أرسلت بولندا وسلوفاكيا مؤخرا ثماني طائرات من طراز ميغ 29 إلى أوكرانيا، ليتضح أن معظمها غير صالحة، ولا يبقى أمام الأوكرانيين سوى تفكيك المقاتلات واستخدامها أجزائها كقطع غيار. في حين تبقى أوكرانيا بحاجة لأسطول جديد”.

إلى ذلك، اشتكت النائبة في البرلمان الأوكراني ألكسندرا أوستينوفا من أن “الولايات المتحدة الاميركية تزود كييف بكميات من الأسلحة أقل بكثير مما هو مطلوب”.

المصدر: روسيا اليوم