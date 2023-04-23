الموسم السياحي لهذا العام .. واعد جدا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2023 - 23:22
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الشيخ نعيم قاسم: البلد أمام مرشحين هما فرنجية والفراغ ولنحسم خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى الفوز ولعدم إضاعة الوقت
السيد هاشم صفي الدين: لضرورة أن يسارع الجميع للاستفادة من المناخات الإيجابية الإقليمية ولا حل في لبنان إلاّ بالتلاقي
وزير الأشغال العامة والنقل للمنار: الأجدى فرض ضرائب ورسوم على الاستثمارات على أملاك الدولة قبل الضرائب على الشعب
الوزير علي حميه: هل يُعقل ألا يعود إلى الخزينة سوى 500 ألف دولار بدلا من 40 مليون دولار بدل استثمارات للأملاك البحرية
الخارجية اللبنانية: قافلة من اللبنانيين الذين تم اجلاؤهم من السودان باتت بأمان خارج العاصمة الخرطوم
الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة للمنار: إجلاء 54 لبنانيا من الخرطوم إلى منطقة بورسودان تمهيدا لنقلهم إلى لبنان
تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى رغم هدنة عيد الفطر
الصحة العالمية: 420 قتيلا واكثر من 3700 مصابا جراء المعارك الدائرة في السودان
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع هاجمت مواكب عدد من السفارات أثناء إجلاء موظفيها ورعاياها
قوات الدعم السريع: تعرض قواتنا لهجوم بالطيران خلال تأمينها لعمليات إجلاء رعايا فرنسيين
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وبريطانيا وتركيا يعلنون عن بدء عمليات إجلاء موظفيهم ورعاياهم من السودان
التلفزيون السوداني: الجيش يسيطر بشكل كامل على مدينة الأبيض
الدفاع الدنماركية: قررنا الانسحاب من العراق وسوريا لعدم وجود حاجة لمساهمتنا ولأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: روسيا لن تغفر لأميركا رفضها منح تأشيرات لصحافيين روس يرافقونني للأمم المتحدة
ميدفيديف: روسيا ستلغي اتفاق الحبوب إذا حظرت مجموعة السبع الصادرات
الموسم السياحي لهذا العام .. واعد جدا
منذ 3 ساعة
23 April، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
الموسم السياحي لهذا العام .. واعد جدا.
المصدر:
قناة المنار
السياحة في لبنان
الموسم السياحي
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