تقرير مصور | حركة نشطة في مطار بيروت مع انطلاق موسم الصيف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 22:22

تقرير مصور | حركة نشطة في مطار بيروت مع انطلاق موسم الصيف

منذ 54 mins 29 June، 2023
لبنان

شهد مطار بيروت الدولي حركة طيران نشطة منذ بداية الشهر الحالي مع انطلاق موسم الصيف.

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