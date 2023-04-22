الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ: هذه أخطر أزمة داخلية في تاريخ “إسرائيل” وهي تؤثر على العديد من القطاعات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2023 - 23:36

الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ: هذه أخطر أزمة داخلية في تاريخ “إسرائيل” وهي تؤثر على العديد من القطاعات

منذ 57 mins 22 April، 2023
أخبار موقع المنار

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