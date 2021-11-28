رئيس كيان العدو الاسرائيلي اقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة المحتلة

اقتحم رئيس كيان العدو الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحد المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وسط حراسة أمنية مشددة من قبل جيش العدو.

وأشعل هيرتسوغ شعلة ما يُسمى “عيد الأنوار – الحانوكا” يرافقه الحاخام الرئيس لجيش الاحتلال شاي أبرمسون.

وزعم هيرتسوغ “رغم كل التعقيدات تزداد قوة الارتباط اليهودي بمدينة الخليل، ومغارة همكفلا (المسجد الإبراهيمي)، مع تراث الأمهات والآباء التي لا جدل فيها، ويجب أن يكون الاعتراف بهذا التقارب فوق كل جدل”.

ويشكل اقتحام هرتسوغ للحرم إعلانا صريحا وواضحا عن رعايته لمخططات المستوطنين الصهاينة ودعم جرائمهم بحق أبناء شعبنا.

وبالسياق، قال مدير الحرم الابراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة إن “الفلسطينيين سيبقون أصحاب الحق في الحرم الإبراهيمي”، وشدد على “استمرارهم بالدفاع عنه والثبات على أرضه حتى ينجلي الاحتلال منه”.

المصدر: فلسطين اليوم