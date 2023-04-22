طقس ربيعي يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2023 - 13:54

طقس ربيعي يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة

منذ 3 ساعة 22 April، 2023
الطقس في لبنان
لبنان

يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة .

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة .

الإثنين:
قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بيتما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

 

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