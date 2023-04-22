طقس ربيعي يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة

يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة .

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة .

الإثنين:

قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بيتما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.