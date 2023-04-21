واشنطن تعيد لكوريا الجنوبية 500 ألف قذيفة مدفعية استنفدتها قوات كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2023 - 20:58

واشنطن تعيد لكوريا الجنوبية 500 ألف قذيفة مدفعية استنفدتها قوات كييف

منذ 2 ساعة 21 April، 2023
الولايات المتحدة الاميركية وكوريا الجنوبية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أفادت صحيفة The Dong-a Ilbo بأن واشنطن ستشتري 500 ألف قذيفة مدفعية لصالح كوريا الجنوبية، اقترضتها من سيئول في وقت سابق وزوّدت قوات كييف بها.

وقالت الصحيفة “هذا اتفاق مثالي من حيث الفوائد الاقتصادية، نرسل الذخيرة القديمة ونحصل على ذخيرة جديدة أنتجتها شركتنا نظرا لأننا نعطي القديمة ونحصل على أخرى جديدة، فلن يكون عدد القذائف كما هو”.

وذكرت الصحيفة في وقت سابق أن كوريا الجنوبية ستقرض الولايات المتحدة 500 ألف قذيفة عيار 155 مم لتجديد الترسانات الأمريكية التي استنفدتها قوات كييف في أوكرانيا.

المصدر: وكالة تاس الروسية

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