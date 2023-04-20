بالفيديو | جهاز الأمن الروسي يقبض على إرهابي من داعش في ستافروبول

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في إقليم ستافروبول كان يخطط لهجوم إرهابي في إحدى المنشآت.

وقال الجهاز في بيان: “تم توقيف مواطن روسي من أنصار تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة مينيرالينيه فودي خطط بناء على تعليمات من مواطنين أجانب لارتكاب عمل إرهابي في أحد المرافئ”، وأشار إلى أنه تم العثور بحوزته على عناصر صنع عبوة ناسفة ووسائل اتصال سرية مع وكلاء للإرهابيين ومصادرتها.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في الـ 17 من شباط الماضي إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوغا الروسية، حيث خطط عناصر من تنظيم “داعش” لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في معمل كيماويات.

المصدر: سبوتنيك