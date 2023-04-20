الهلال الأحمر الفلسطيني: 33 إصابة خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2023 - 23:08

الهلال الأحمر الفلسطيني: 33 إصابة خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

منذ 2 ساعة 20 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

استبيان برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م
استطلاع برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م

إغلاق مشاركة