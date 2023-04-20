الرئيس بري تلقى اتصالا من ماكرون والبحث شمل الملف الرئاسي

أكّدت مصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا فيه الملف الرئاسي”.

وبحسب الصحيفة فإن “الرئيس بري استعلم من المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، خلال إتصال هاتفي عن نتائج الاتصالات التي تجريها باريس مع الرياض”.

وذكرت المصادر أن “المسؤول الفرنسي أجاب بأن الأمور أفضل من السابق، وهناك مؤشرات مشجعة وقد أبلغنا الجهات اللبنانية التي التقيناها أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو المرشح الأكثر جدية وأن لبنان يحتاج إلى تسوية تسمح بإطلاق ورشة إصلاحات شاملة”.

المصدر: قناة المنار