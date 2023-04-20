الرئيس بري هنأ بحلول عيد الفطر اعتذر عن عدم تقبل التهاني بسبب الأوضاع الراهنة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2023 - 17:28

الرئيس بري هنأ بحلول عيد الفطر اعتذر عن عدم تقبل التهاني بسبب الأوضاع الراهنة

منذ 3 ساعة 20 April، 2023
أخبار موقع المنار
تقارير مصورة - لبنان

هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك. سائلا “الله تعالى أن يعيد عليهم الشهر الفضيل وسائر المناسبات والأعياد المباركة بالخير واليمن والبركات”.

وأمل الرئيس بري أن “تشكل هذه المناسبة الإيمانية الرسالية الإنسانية بما تمثل من دعوات دائمة الى التضامن والتراحم والتلاقي مناسبة نستلهم منها كل تلك القيم والدروس فنصنع من وحيها ووفقاً لمرتكزاتها للبنان واللبنانيين عيداً حقيقياً وتعافياً من كل الأزمات”.

وبسبب الأوضاع الراهنة، اعتذر الرئيس بري عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر المبارك.

المصدر: قناة المنار

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