الرئيس الايراني: العلاقات مع الجوار من أولويات سياسة ايران الخارجية

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان سياسة الجوار والعلاقات مع الدول الإسلامية من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.

الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يؤكد ان سياسة الجوار والعلاقات مع الدول الإسلامية من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية

وخلال مأدبة إفطار رمضانية مع السفراء والقائمين بالاعمال للدول الإسلامية في طهران ، اكد السيد رئيسي ان الوحدة والتلاحم ، حاجة الأمة الإسلامية اليوم واستراتيجيتها ، داعيا الدول الاسلامية للوحدة لمواجهة هذه المؤامرات .

واضاف ان اثارة التفرقة وتاسيس الجماعات الارهابية والتكفيرية والاحتلال واهانة مقدسات المسلمين بانها تاتي ضمن استراتيجيات العدو لاضعاف المجتمعات الاسلامية.

المصدر: قناة المنار