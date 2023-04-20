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April 20 2023 - 14:08

الرئيس الايراني: العلاقات مع الجوار من أولويات سياسة ايران الخارجية

منذ 1 ساعة 20 April، 2023
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي
ايران - عربي وإقليمي

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان سياسة الجوار والعلاقات مع الدول الإسلامية من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.

الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يؤكد ان سياسة الجوار والعلاقات مع الدول الإسلامية من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يؤكد ان سياسة الجوار والعلاقات مع الدول الإسلامية من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية

وخلال مأدبة إفطار رمضانية مع السفراء والقائمين بالاعمال للدول الإسلامية في طهران ، اكد السيد رئيسي ان الوحدة والتلاحم ، حاجة الأمة الإسلامية اليوم واستراتيجيتها ، داعيا الدول الاسلامية للوحدة لمواجهة هذه المؤامرات .

واضاف ان اثارة التفرقة وتاسيس الجماعات الارهابية والتكفيرية والاحتلال واهانة مقدسات المسلمين بانها تاتي ضمن استراتيجيات العدو لاضعاف المجتمعات الاسلامية.

المصدر: قناة المنار

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