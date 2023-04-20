أطعمة قد تُعرّضك لأمراض مزمنة.. حان الوقت للحذر منها

ربما حان الوقت لتكون أكثر حذرًا بشأن ما تتناوله خلال يومك.. والسبب؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن التغذية غير الصحيّة تُعرّضك للإصابة بأمراض مزمنة.

ويبقى من الضروري اتخاذ الحيطة باتباع مجموعة من الإرشادات التالية:

-التقليل من استهلاك السموم البيضاء، مثل الملح، والسكر، والدقيق الأبيض.

-تجنب تناول المخللات واستبدالها بطبق من السلطة الخضراء، واستبدال الملح بالخل والليمون.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية أن تناول طبق من السلطة الخضراء بشكل يومي من أهم أسباب الوقاية من الإصابة بالأمراض غير السارية، وخاصة الأمراض السرطانية.

-تجنب تمامًا استخدام الدهون المهدرجة في الطهي، واستبدلها بالسمن البلدي أو الزبدة أو الزيوت النباتية.

-احرص على تناول 5 ثمرات يوميًا من الخضار أو الفاكهة متوسطة الحجم.

وقد يصعب أحيانًا التخلي عن رقائق البطاطس المقلية، والمشروبات الغازية التي تُعتبر جزءًا من الروتين اليومي لدى العديد من الأشخاص.

وإذا كنت تشتهي بعض الأطعمة غير الصحية، تتوفر العديد من البدائل التي يمكنك اللجوء إليها.

7 بدائل صحية لبعض من أكثر الأغذية استهلاكًا:

-الملح في الطعام: بعض البهارات أو الليمون

-الطعام المقلي (قد يحتوي على نسبة عالية من الدهون): الطعام المشوي

-رقائق البطاطس (قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون): المكسرات غير المملحة

-الزبادي بالنكهات (قد يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر): زبادي قليل الدسم مع إضافة الفاكهة

-إضافة السكر للمشروبات: إضافة ملعقة صغيرة من العسل

-المشروبات الغازية (قد تحتوي على نسبة عالية من السكر): مياه فاكهة فوّارة

-البطاطس المقلية (قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون): الجزر، أو البطاطس الحلوة المشوية في الفرن

المصدر: سي ان ان