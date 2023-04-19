لافروف وصل الى فنزويلا في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الثلاثاء إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت الاثنين من البرازيل.

ومن المقرر أن يجري لافروف محادثات مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، ونائب رئيس الجمهورية ديلسي رودريغيز، في كاراكاس، بالإضافة إلى ذلك، سيستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الوزير لافروف.

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن “لافروف يقوم برحلة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل/نيسان ومن المقرر أن يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا”.

المصدر: روسيا اليوم