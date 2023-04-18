ترقب في السودان لدخول الهدنة حيز التنفيذ بعد قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2023 - 20:30

ترقب في السودان لدخول الهدنة حيز التنفيذ بعد قليل

منذ 2 ساعة 18 April، 2023
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