تقرير مصوّر| المنار جالت على الاسواق قبيل العيد، غلاء وتفاوت في القدرة الشرائية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2023 - 20:28

تقرير مصوّر| المنار جالت على الاسواق قبيل العيد، غلاء وتفاوت في القدرة الشرائية

منذ 3 ساعة 18 April، 2023
عيد
تقارير مصورة - لبنان

المنار جالت على الاسواق قبيل العيد، غلاء وتفاوت في القدرة الشرائية.

 

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة