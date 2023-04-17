بالفيديو | الإحتلال يطلق النار على شابة فلسطينية جنوب بيت لحم

أصيبت مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عند مفترق مستوطنات “غوش عصيون” المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند المفترق أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنة فاطمة شاهين (33 عاما) من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وأصابوها، ومن ثم نقلوها بواسطة بمركبة إسعاف، دون أن يتسنى معرفة حالتها الصحية.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بإصابة مواطنة برصاص الاحتلال الحي في الكتف والساق، شمال مخيم العروب بالخليل. من جانبها، ذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن المواطنة شاهين أصيبت بالرصاص الحي في الكتف والساق.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الفتاة الفلسطينية التي نفذت عملية الطعن في غوش عتصيون هي فاطمة شاهين تبلغ 33 عاماً من مخيم الدهيشة، وهي متزوجة وأم لطفل. وبحسب التحقيق الأولي، فقد وصلت إلى تقاطع “غوش عتصيون” عبر سيارة أجرة ومن ثم ذهبت لطعن إسرائيلي، وبعد ذلك تم إطلاق النار عليها وتحويلها إلى مستشفى “شعاري تسيديك”.

المصدر: مواقع