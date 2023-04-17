مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 17-4-2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2023 - 22:46

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 17-4-2023

منذ 2 ساعة 17 April، 2023
اخبار - مقدمة النشرة
تقارير مصورة - لبنان

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 17-4-2023.

المصدر: قناة المنار

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