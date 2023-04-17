وزير الخارجية الأوكراني يزور بغداد

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استعداد بلاده للمساعدة من أجل “وقف إطلاق النار” الذي يمهّد الطريق ل”مفاوضات” بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الى بغداد.

وهي الزيارة الأولى لوزير خارجية أوكراني إلى العراق منذ 11 عامًا .

ورحّب وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحافي عقده مشترك بنظيره الأوكراني، ووصف الزيارة ب”المهمة”.

وقال “هذه الزيارة مهمة لمستقبل العلاقة بين العراق وأوكرانيا، وأيضًا للدور العراقي المستقبلي في مساعدة أوكرانيا وروسيا”.

وأكد حسين أن بلاده مستعدة “لمساعدة الطرفين على الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار، وثانيا بدء المباحثات”، وذلك في إطار مجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية التي يشارك العراق فيها منذ عام.

واستبعد وزير الخارجية الأوكراني من جهته نجاح أي مبادرة للوساطة في الوقت الحالي.