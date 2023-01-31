وزير الخارجية الأوكراني: كييف ستتسلم مابين 120و140 دبابة كدفعة أولى من الغرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 15:48

وزير الخارجية الأوكراني: كييف ستتسلم مابين 120و140 دبابة كدفعة أولى من الغرب

منذ 39 mins 31 January، 2023
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