وزير الخارجية الأوكراني: كييف ستتسلم مابين 120و140 دبابة كدفعة أولى من الغرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 15:48
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وزير الخارجية الأوكراني: كييف ستتسلم مابين 120و140 دبابة كدفعة أولى من الغرب
منذ 39 mins
31 January، 2023
دبابات
وزير الخارجية الأوكراني
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