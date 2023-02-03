بالفيديو | الدفاع الروسية تنشر مشاهد من تدريبات لأحدث دبابات “تي-90 أم بروريف”

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تدريبات عسكرية لأحدث دبابات”تي- 90 أم بروريف” التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية في منطقة إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ويظهر مقطع الفيديو كيف تتحرك مجموعة من الدبابات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية في دورات متوازية في ساحة تدريب في مقاطعة لينينغراد وتطلق النار من مدافع 125 ملم على عدو وهمي أثناء الحركة.

وذكرت الوزارة أن العسكريين تدربوا على ضرب أهداف تقع على بعد لا يزيد عن 5 كيلومترات، مضيفة أن الأهداف الوهمية كانت تشبه العربات المدرعة والقوى البشرية وطائرات العدو.

وتعد دبابة “تي-90 أم بروريف” نسخة محدثة من دبابة “تي-90” وهي متميزة بزيادة الحماية وتحسين الخصائص القتالية والتشغيلية. وتزود هذه الدبابات بوحدة برج قتالية جديدة ونظام تحكم رقمي لإطلاق النار مع أنواع مختلفة من التصويب ونظام التحكم في المناخ.

المصدر: وكالات