ما هي المواد الضارّة التي تحتويها السجائر الإلكترونية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2023 - 10:32

ما هي المواد الضارّة التي تحتويها السجائر الإلكترونية؟

منذ 55 mins 17 April، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

تحتوي السجائر الإلكترونية على العديد من المواد السامة، والمواد الكيميائية المسرطنة، والنكهات المرتبطة بأمراض الرئة لدى استعمالها.

وتعمل السجائر الإلكترونية من خلال تبخير محلول يحتوي على النيكوتين ومواد أخرى، ولا تحتوي على أوراق التبغ كما هي الحال في السجائر العادية.

وتشمل هذه مادة النيكوتين، التي تُعد سامة وشديدة الإدمان ولها تأثير على عمل الجسم، إضافة إلى المواد الكيميائية التي تزيد من خطر التعرّض للإصابة بأمراض السرطان. كما تضم السجائر الإلكترونية المعادن الثقيلة والنكهات مثل ثنائي الاسيتيل التي من شأنها أن تصيب المدخن بأمراض الرئة.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك على أجزاء السيجارة الإلكترونية وما تحتويه من مواد سامة:

المصدر: سي ان ان

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