هل كنت تعلم ان القرفة تحتوي على مواد سامة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 09:48

هل كنت تعلم ان القرفة تحتوي على مواد سامة؟

منذ 10 mins 15 November، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

ربما تكون قد سمعت وقرأت كثيرًا عن الفوائد التي تتمتع بها القرفة وتأثيرها على الجسم.. لكن هل تعلم أنها قد تكون سامّة أحيانًا؟

فهناك نوعان من القرفة، وهما Ceylon Cinnamon وCassia Cinnamon، و يُسمح باستخدام النوعين.

ويُعتبر النوع الثاني، أي Cassia Cinnamon، الأكثر استخدامًا في المنتجات الغذائية. وفيما يتعلق بالسميّة، فإن سببها وجود مادة الكومارين، التي يؤدي تناولها بكميات كبيرة ولمدة طويلة إلى تأثيرات سلبية على صحة الإنسان.

ويحتوي النوع الثاني من القرفة على كمية أكبر من مادة الكومارين، مقارنة بالنوع الأول، أي Ceylon Cinnamon.

وتشير التقارير العلمية إلى أن استهلاك القرفة من النوع الثاني كتوابل في الغذاء، وبالأوجه المتعارف عليها، قد لا يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية.

ولكن، توصي  بالاعتدال في تناول المشروبات والأغذية التي تحتوي على القرفة من النوع الثاني، تجنبًا لأي أعراض صحية قد تحدث نتيجة تناول كمية أعلى من تلك الموصى بها من مادة الكومارين.

المصدر: سي ان ان

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