وسائل إعلام سورية: استشهاد 5 أشخاص يعملون برعي الأغنام والقضاء على 250 رأس غنم برصاص مجموعات مسلحة في بادية الزباري شرق دير الزور – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 20:18

وسائل إعلام سورية: استشهاد 5 أشخاص يعملون برعي الأغنام والقضاء على 250 رأس غنم برصاص مجموعات مسلحة في بادية الزباري شرق دير الزور

منذ 3 ساعة 16 April، 2023
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