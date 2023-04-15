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April 15 2023 - 22:42

تقرير مصور| قوات الاحتلال تعتدي على المسيحيين في كنيسة القيامة

منذ 1 ساعة 15 April، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

في القدس المحتلة، اعتدت قوات العدو الصهيوني على المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة.

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