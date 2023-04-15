بالفيديو | الكيان المؤقت يمارس عنصريته ضد المسيحيين في سبت النور

تمارس قوات شرطة الاحتلال الصهيوني ، منذ صباح اليوم السبت، عنصريتها عبر عرقلة دخول المسيحيين والمحتفلين بسبت النور إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة

وكانت قد أكدت كنائس القدس المحتلة، أن سلطات الاحتلال الصهيوني، فرضت قيودًا غير معقولة وغير مبررة وغير مسبوقة على الوصول إلى كنيسة القيامة، مشددة على أنها ستقوم بإجراء المراسم كما هو معتاد على مدار ألفي عام، رغم هذه القيود.

قوات الاحتلال تعتدي على المسيحيين المحتفلين في “سبت النور” بالقدس المحتلة

ودعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين: ” أبناء شعبنا المسيحيين إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات سبت النور المتعارف عليها منذ آلاف السنين، رغم إجراءات الاحتلال “.

وأبلغت قوات شرطة الاحتلال، للعام الثاني، قادة الكنائس أنها ستقيد الوصول إلى الكنيسة، وقالت الأربعاء، إن اقتصار الحضور على 1800 شخص بما في ذلك رجال الدين من مختلف الطوائف الأرثوذكسية هو إجراء وقائي ضروري.

وفي الماضي كان يصل إلى كنيسة القيامة، نحو 10 آلاف مصلٍ تزدحم بهم أزقة بلدة القدس القديمة، والطرق المحيطة بها، وهم يحملون الشموع.

وتحتفل الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، اليوم السبت، بسبت النور، عشية عيد الفصح المجيد، الذي يصادف غدا الأحد.

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وستشهد المدن الثلاث احتفالات عارمة لاستقبال النور المنبثق من كنيسة القيامة بعد ظهر اليوم، وستكون ذروة الاحتفالات في مدينة بيت لحم، والاستقبال الرسمي له على بلاط ساحة المهد التي ستعج بالمحتفلين.

ويمثل احتفال سبت النور الذي يجلب فيه الكهنة الشعلة المنبثقة من القبر المقدس كل عام، أهم حدث في التقويم الأرثوذكسي..

المصدر: وكالات