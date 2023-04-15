الشيخ الخطيب: لمعالجة المشكلة في مشغرة عبر الاحتكام للعقل والشرع والقانون

استنكر نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب جريمة اغتيال الشابين من آل العمار. ودعا الى “معالجة المشكلة في مشغرة عبر الاحتكام الى العقل والشرع والقانون كما يفرضه انتماؤهم الديني وعدم اللجوء إلى الاخذ بالثأر تمسكا بالعادات الجاهلية واندفاعا وراء الحمية، حمية الجاهلية الاولى”.

وناشد الشيخ الخطيب السبت “العقلاء واهل الحمية الدينية من أهلنا في مشغرة التدخل السريع لحقن الدم الحرام في هذا الشهر المبارك”، وتابع “نحن على أعتاب عيد الفطر المبارك ينتظر فيه من المؤمنين التماسك والوحدة والتعالي على الجراح استجابة لنداء الايمان ومنعا للهرج والمرج وفلتان الأمور من عقالها وحفظا للدماء البريئة وآمن الناس العام”.

وقال الشيخ الخطيب “استجابة لنداء الإيمان ادعو أهل الضحايا إلى الصبر والعضّ على الجراح وان يحتسبوا ضحاياهم شهداء مظلومين وان يحتكموا إلى الشرع والقانون والى القضاء حتى لا تكون فتنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام