آلاف النيجيريين يحيون يوم القدس العالمي في العاصمة أبوجا

خرج آلاف النيجيريين في مسيرات شعبية بالعاصمة ابوجا، إحياءً ليوم القدس العالمي اليوم الجمعة.

وحمل المشاركون والمشاركات في المسيرات صوراً لزعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي ومفجر الثورة الاسلامية في إيران الإمام روح الله الخميني (قده)، اضافة الى لافتات تضامنية مع القضية الفلسطينية ومنددة بالجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ويحيي العالم العربي والاسلامي يوم القدس العالمي يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك، الذي أعلنه مفجر الثورة الإسلامية في ايران الإمام الخميني (قده) في السابع من شهر آب/اغسطس عام 1979 نصرةً للقدس والمسجد الأقصى، ورفضًا للإحتلال الإسرائيلي للمقدسات.

المصدر: يونيوز