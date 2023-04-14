مواقف نقابية مؤكدة على أهمية يوم القدس لنصرة فلسطين وتحريرها من العدو الاسرائيلي

إحياء ليوم القدس العالمي برزت مواقف نقابية داعمة للمشاركة الكثيفة بفعاليات هذا اليوم الذي أعلنه الامام الخميني(قده) لترسيخ القضية الفلسطينية في وجدان الامة امام الهجمة الصهيونية الشرسة على مقدساتنا، وأكدت المواقف على أهمية يوم القدس في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته وصولا لطرد المحتل الصهيوني وإزالة كيان العدو هذه الغدة السرطانية من الوجود.

وبالمناسبة، قال “إتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان” في بيان له الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي إن “اعلان الامام الخميني (قده) يوما عالميا للقدس في اخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ما هي الا تلك الارادة المؤمنة المستبصرة التي جددت وتجدد العمل والسعي لدى المسلمين في جميع اقطار الارض على العمل الحثيث لتحرير فلسطين من رجس الاحتلال الصهيوني”، وتابع ان “هذه الارادة المباركة ولّدت الكثير من الارادات لدى الهيئات والمنظمات في العالم الاسلامي وجعلت عنوانها وتكليفها الالهي تحرير فلسطين والقدس الشريف”.

واضاف البيان “من هنا من لبنان ندعو جميع المسلمين والمسيحين للعمل كي تبقى قضية فلسطين هي القضية المركزية ويبقى تحريرها واجب على جميع ابناء الامة”، وتابع “ندعو للمشاركة بيوم القدس العالمي على اوسع نطاق وبمشاركة جميع المنظمات والهيئات الحزبية والنقابية والعمالية من اجل توجيه رسالة الحق المدوية لكل عدو ولكل غافل فنحبط العدو ونوقظ الغافل”، وقال “نشد على ايادي المناضلين البواسل في الداخل الفلسطيني ونحييهم ونقبل وجناتهم ونطالبهم بان يواصلو جهادهم المسلح الذي لا يعرف العدو الاسرائيلي المحتل المؤقت لغة غير لغة القوة التي تذله وتقهره وتخرجه من فلسطين والقدس”.

بدورها، توجهت “نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات والاستهلاكيات في بيروت وجبل لبنان” بالدعوة للمشاركة الكبيرة والكثيفة في إحياء يوم القدس العالمي وذلك بهدف الحث على وجوب نصرة القدس والشعب الفلسطيني بكل أطيافه.

وحيت النقابة في بيان لها “المقاومة المجاهدة المشكّلة من مجموعات مناضلة وبطلة تقاوم من اجل تلقين هذا العدو المغتصب المتعدّي والكيان المؤقت درسًا لا ينساه فهو لن يدوم مهما طال البقاء على الأراضي المحتلة، كما شهدنا مؤخرًّا في الأسابيع والأيام الماضية التي مرّت، أن الشاب الفلسطيني المقاوم لا يزال يلقّن هذا العدو دروسًا تلوى الاخر ليثبت له ضعف كيانه الصهيوني الغاصب ، كما برهنت المقاومة قوتها وعزمها على مواصلة الجهاد و النضال بهدف انهاء وجود هذا الكيان اللقيط الغاصب وأن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين لان هذا الكيان اللقيط المؤقت كما اطلق عليه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوهن من بيت العنكبوت”، ودعت “لدعم المقاومة والشعب الفلسطيني لتبقى فلسطين حرة أبية مناضلة، لا ترضخ للغاصب ولا تتزعزع أمام وهم بيت العنكبوت”.

وبالمناسبة، وتحت عنوان “نقابيون مقاومون، معا نحو القدس“ اقام قسم النقابات والعمال في حزب الله في طرابلس والشمال “المنبر النقابي العمالي المقاوم” في بلدة بنهران قضاء الكورة بحضور المسؤول المركزي لوحدة النقابات والعمال في حزب الله هاشم سلهب، عضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح، وحشد من الفعاليات النقابية والاجتماعي، وألقيت بالمناسبة عدة كلمات أكدت على “دور المقاومة ووحدة الساحات في دحر العدو الإسرائيلي”، وشددت على “وجوب عدم الاعتراف بالعدو لان اسرائيل غدة سرطانية منتهية لا محال”.

المصدر: بريد الموقع