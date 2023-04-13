السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال تقدم آلاف الحصص الغذائية في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2023 - 16:52

السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال تقدم آلاف الحصص الغذائية في البقاع

منذ 36 mins 13 April، 2023
لبنان

في البقاع السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال تقدم آلاف الحصص الغذائية على الاسر المتعففة.

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