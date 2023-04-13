السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال تقدم آلاف الحصص الغذائية في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2023 - 16:52
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وزيرا الخارجية السوري والسعودي يرحبان باستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين ويؤكدان أهمية تعزيز الأمن
اشتداد تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع غزارة في الأمطار وانخفاض في الحرارة
هيئة مكتب المجلس النيابي تعقد اجتماعا في عين التينة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وتبحث شؤوناً تشريعية
الرئيس بري يدعو لعقد جلسة تشريعية عند الـ11 من قبل ظهر الثلاثاء لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال
الأمانة العامة لمجلس الوزراء: الرئيس ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة للحكومة الساعة الـ3:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل
وزير الداخلية بسام مولوي من بكركي: إنعدام الإرادة السياسية يعرقل إجراء الانتخابات البلدية
اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
كتلة الوفاء للمقاومة: الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق وطني بامتياز والتفاهم الوطني هو اقصر الطرق لإنجازه
الوفاء للمقاومة: لضرورة تجاوب الحكومة مع مجلس النواب لمقاربة الانتخابات البلدية والتوقف عند الشكوك الجدية لإنجازها
الوفاء للمقاومة: نجدد التزامنا بقضية فلسطين ورفض الاحتلال الصهيوني لها ولممارساته الإرهابية ضد مقاومة الشعب الفلسطيني
اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مفرق بلدة طمون جنوب طوباس
قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها على المسيحيين المحتفلين بسبت النور في مدينة القدس المحتلة
حركة حماس تدعو للمشاركة الحاشدة في جمعة فجر "الضفة درع القدس" ومواصلة الرباط والاعتكاف في المسجد الاقصى المبارك
هيئة شؤون الأسرى: قرار بالإفراج عن معتقلي الضفة الغربية خلال اقتحام المصلى القبلي في الأقصى قبل أيام مقابل غرامات مالية
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يبدأ زيارة الى العراق على رأس وفد من الحركة
النخالة من بغداد: هذه الزيارة بالغة التأثير وتحمل رسالة قوية لـ"إسرائيل" بشأن موقف العراق المؤيد للشعب الفلسطيني
النخالة: نحن في ذروة التحدي ونشعر بأهمية وحدة المقاومة في مواجهة "اسرائيل" وبأهمية الموقف الرسمي العربي
الخارجية الإيرانية: توازن القوى تغيّر من فترة طويلة على حساب كيان "اسرائيل" المزيف ولصالح الشعب الفلسطيني
مسيرات بحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي محافظة الحديدة اليمنية ضمن فعاليات إحياء يوم القدس العالمي
حرس الثورة الإسلامي يستعرض بارجتين حربيتين وزوارق عسكرية قبالة ميناء بندر عباس خلال المسيرة البحرية في يوم القدس
قائد القوة البحرية في الحرس الثوري: العرض البحري الداعم للشعب الفلسطيني موجه لكل الشعوب الإسلامية التي تعنيها هذه القضية
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين بعد عامين على المصالحة الخليجية
الجيش السوداني: البلاد تمر بمنعطف خطير وتزداد الخطورة بقيام قوات الدعم السريع بتحشيد القوات في العاصمة وبعض المدن
أوزبكستان: اجتماع رباعي لوزراء خارجية إيران وروسيا والصين وباكستان حول أفغانستان في سمرقند
بيان الاجتماع الرباعي في اوزبكستان: العالم مهتم بأن تكون افغانستان مستقرة وليست ساحة تنافس جيوسياسي
بيان الاجتماع الرباعي في اوزبكستان: على واشنطن وحلفائها تحمل مسؤولية الوضع الصعب في أفغانستان ورفع العقوبات
البنك الدولي يعلن رصد مساعدة مالية قدرها 200 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدّد باتّجاه بحر الشرق
الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة تهيئة الظروف لتخفيف التوتر واستئناف الحوار بين الكوريتين في أسرع وقت
مشجعون يونانيون يحرقون علم الكيان الصهيوني خلال مباراة لكرة القدم بين فريق يوناني وآخر صهيوني في اليونان
الاتحاد الأوروبي: قرار الحكومة التشادية طرد السفير الألماني مؤسف ويشكل "خطوة عدائية"
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق للمهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 24 قتيلا بعد انتشال 14 جثة إضافية
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السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال تقدم آلاف الحصص الغذائية في البقاع
منذ 36 mins
13 April، 2023
لبنان
في البقاع السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال تقدم آلاف الحصص الغذائية على الاسر المتعففة.
البقاع
السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال
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