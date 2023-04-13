كم يحتاج الجسم من فيتامين “سي” يوميا؟

عرف الانسان الحمضيات منذ فجر التاريخ و استخدامها في طعامه و شرابه و دوائه على نحو واسع و لاتزال الدراسات احديثة تتوالى في محاولة العلماء لإكتشاف المزيد من هذه الفوائد.
قال مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية إن الجسم يحتاج إلى فيتامين سي يوميا بمقدار 110 ملليغرامات للرجل، و95 ملليغراما للمرأة، مع مراعاة أن هذا المقدار يزداد لدى المرأة في مرحلتي الحمل والرضاعة.
وأوضح المركز أن المصادر الغذائية لفيتامين “سي” تتمثل في البرتقال والكيوي والفلفل الأحمر، مشيرا إلى أنه من الأفضل تناول هذه الأطعمة نيئة، نظرا لأن الطهي يقلل من محتوى الفيتامين بها، علما أن معظم الفيتامين يكون تحت القشرة مباشرة.
المصدر: مواقع