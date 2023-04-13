كم يحتاج الجسم من فيتامين “سي” يوميا؟

عرف الانسان الحمضيات منذ فجر التاريخ و استخدامها في طعامه و شرابه و دوائه على نحو واسع و لاتزال الدراسات احديثة تتوالى في محاولة العلماء لإكتشاف المزيد من هذه الفوائد.

قال مركز استشارات المستهلك بولاية ‫شمال الراين وستفاليا الألمانية إن الجسم يحتاج إلى فيتامين سي يوميا ‫بمقدار 110 ملليغرامات للرجل، و95 ملليغراما للمرأة، مع ‫مراعاة أن هذا المقدار يزداد لدى المرأة في مرحلتي الحمل والرضاعة.

‫وأوضح المركز أن المصادر الغذائية لفيتامين “سي” تتمثل في البرتقال والكيوي ‫والفلفل الأحمر، مشيرا إلى أنه من الأفضل تناول هذه الأطعمة نيئة، نظرا ‫لأن الطهي يقلل من محتوى الفيتامين بها، علما أن معظم الفيتامين يكون ‫تحت القشرة مباشرة.

المصدر: مواقع