تقرير مصور | رئاسياً ،لا حركةَ لبنانيةً بل حَراكٌ فرنسي ، وماذا عن التقاربِ الاقليمي والعربي؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2023 - 00:12

تقرير مصور | رئاسياً ،لا حركةَ لبنانيةً بل حَراكٌ فرنسي ، وماذا عن التقاربِ الاقليمي والعربي؟

منذ 3 ساعة 12 April، 2023
الاستحقاق الرئاسي
تقارير مصورة - لبنان

رئاسياً ،لا حركةَ لبنانيةً بل حَراكٌ فرنسي ، وماذا عن التقاربِ الاقليمي والعربي؟

المصدر: قناة المنار

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