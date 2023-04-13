تقرير مصور | رئاسياً ،لا حركةَ لبنانيةً بل حَراكٌ فرنسي ، وماذا عن التقاربِ الاقليمي والعربي؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2023 - 00:12
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انعقاد مؤتمر "درع القدس.. الضفة نحو عهد جديد" في بيروت بمناسبة يوم القدس العالمي بمشاركة عدد من قادة محور المقاومة
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: المحور وحد المقاومة والمقاومون متحدون والهدف واحد على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة
السيد صفي الدين: نتنياهو يخطئ حينما يعتقد أن إطلاق التهديدات يمكن أن يوقف هذه الوحدة على مستوى كل الساحات وكل المقاومين
السفير الإيراني في بيروت: العدو يمر بأضعف مراحله ولا يستطيع أن يواجه أزمته رغم الدعم الذي يتلقاه على مدى 75 عاماً
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: الأمور تتجه بشكل متسارع لمصلحة محور المقاومة في المنطقة والعالم
وزير الخارجية السوري يزور جدة بناء على دعوة من نظيره السعودي لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
الخارجية السعودية: المباحثات ستتناول جهود الوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها
وزير الخارجية السعودي يبحث مع غير بيدرسون سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وجهود المبعوث الأممي في هذا الشأن
الخارجية العراقية: العراق كان ولا يزال يدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية وتكامل البيت العربي ينعكس إيجاباً على أطرافه
وزير الدفاع اليمني: شروطنا للسلام واضحة وكان يفترض أن تستغل دول العدوان فرصة فتح صنعاء لبابها للتباحث في مسألة السلام
مسؤول يمني: السعوديون يريدون أن يكونوا وسطاء في حل الأزمة لكن القادة في صنعاء يتمسكون بأن تكون الرياض طرفا في الاتفاق
عملية تبادل للأسرى الجمعة بين حكومة صنعاء والرياض ومن بين المنوي الإفراج عنهم شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتقال قيادي في تنظيم داعش واثنين من معاونيه اثر عملية بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بروسيا شملت 25 شخصاً و29 كياناً تستهدف عرقلة وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي
الرئيس الروسي: صناعة الصواريخ والفضاء الروسية تواصل زيادة إمكاناتها وأجرينا 100 عملية إطلاق متتالية خالية من الحوادث
الرئيس الفرنسي: التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني أن تكون تابعا لها ولا يعني أنه ليس من حقك أن يكون لك تفكيرك الخاص
الرئيس الأمريكي يدعو بعد وصوله إلى إيرلندا الشمالية القوى المحلية إلى تجاوز انقساماتها وإنهاء الشلل المؤسساتي الحاصل
البحرية التونسية تنقذ 76 شخصاً وتنتشل جثث 10 آخرين لقوا مصرعهم إثر غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل البلاد
عودة الحياة إلى طبيعتها في اقليم مهرة الأثيوبي بعد 6 أيام من الاحتجاجات العنيفة على تعديل مزمع للقوات المحلية
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
تقرير مصور | رئاسياً ،لا حركةَ لبنانيةً بل حَراكٌ فرنسي ، وماذا عن التقاربِ الاقليمي والعربي؟
منذ 3 ساعة
12 April، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
رئاسياً ،لا حركةَ لبنانيةً بل حَراكٌ فرنسي ، وماذا عن التقاربِ الاقليمي والعربي؟
المصدر:
قناة المنار
الاستحقاق الرئاسي
التقارب الاقليمي العربي
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