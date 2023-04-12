المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نسعى لافتتاح ممثليات ايران في السعودية قبل موسم الحج

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن ارسال وفد إيراني إلى السعودية للتمهيد لافتتاح سفارة وقنصلية ايران، وقال: هناك جهود تبذل لإعادة فتح وتفعيل ممثليات ايران قبل موسم الحج .

واضاف كنعاني اليوم الأربعاء : في خطوة جديدة وتماشيا مع تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية لاستئناف العلاقات الرسمية والأنشطة الدبلوماسية، فقد وصل الوفد الفني الإيراني ظهر اليوم إلى الرياض وكان في استقباله مسؤولون سعوديون.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن الوفد الإيراني سيتخذ الإجراءات اللازمة في مجموعتي عمل في الرياض وجدة لإعادة افتتاح السفارة والقنصلية العامة ، كما سيعمل الوفد على تفعيل ممثلية ايران الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار المتحدث الى أن الوفد الفني السعودي كان قد وصل إلى إيران يوم السبت 8 نيسان/ابريل، وسيغادر إلى مشهد يوم غد لاعادة افتتاح القنصلية السعودية في مشهد.