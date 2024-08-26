كنعاني :أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يهزم أصبحت شعارًا وهميًا منذ زمن

أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى أنّ “إسرائيل” قد تستطيع “تحريف بعض الحقائق بشأن عملية “الأربعين” لكنها تدرك جيدًا أن الحقيقة لن تتغير.

ولفت كنعاني خلال مؤتمره الاسبوعي إلى أنّ “الحقيقة اليوم أن المعادلات الاستراتيجية تغيرت بما لايخدم الكيان الصهيوني” معتبراً ان أسطورة الجيش الذي لا يهزم أصبحت شعارًا وهميًا منذ زمن”.

وشدّد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على ان الجيش الإرهابي” الإسرائيلي “فقد قدرته على الهجوم المؤثر وقدرته الردعية وعليه الآن أن يدافع عن نفسه أمام الهجمات الاستراتيجية والحقيقة اليوم هي أن الخوف بات يسيطر على حاضر ومستقبل المستوطنين الصهاينة.

وقال كنعاني: “الهجمات العسكرية التي قامت بها المقاومة وصلت إلى عمق العدو الصهيوني وبعد أن كان العدو يخطط لتوسيع احتلاله عليه اليوم أن يدافع عن وجوده في الأراضي المحتلة رغم كل الدعم الاميركي.

المصدر: مواقع