زاخاروفا: في الولايات المتحدة لا يرون ولا يلاحظون الهجمات على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “إنهم في الولايات المتحدة الأمريكية لا يرون ولا يسمعون ولا يلاحظون الهجمات على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية”.

وأضافت زاخاروفا “أقول لكم هذا هو الثبات على المبدأ، قررنا ألا نعلق، ولن نعلق حتى ولو انقلب العالم رأسا على عقب”، وتابعت “هم لا يرون ولا يسمعون ولا يلاحظون”، وقالت “دعونا نتفق أن ذلك في نهاية المطاف يحتاج إلى قدرة فائقة على التجاهل، اضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية؟ أين ذلك؟ ما هذا الذي تقوله؟ انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الدينية في أوكرانيا؟ لم نسمع عن أي من ذلك حقا”.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق إن أنصار الكنيسة المنشقة التي تسمى “كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية” حاولوا مرة أخرى الاستيلاء على الكاتدرائية في مدينة كامينتز بودولسكي بالقوة.

المصدر: روسيا اليوم