الولايات المتحدة.. إطلاق للنار في واشنطن وأنباء عن سقوط قتلى

أعلنت الشرطة الأمريكية عن إطلاق للنار في واشنطن، بينما تحدثت مصادر محلية عن سقوط قتلى.

وقال الشرطة “التحقيق جار في حادث إطلاق للنار في الجزء الشرقي من العاصمة”، وتابعت “يُطلب من المواطنين عدم اتخاذ أي إجراء بأنفسهم، والاتصال برقم 911”.

ولم تنشر الشرطة تفاصيل عن الحادث وعدد الضحايا، ولكن وفقا للمعلومات فقد قع الحادث في مكتب دفن الموتى وأصيب 4 أشخاص على الأقل وتم إغلاق الشوارع المجاورة.

وأبلغت الشرطة أيضا عن إطلاق للنار على بعد بضعة مبان من الحادث ويجري البحث عن سيارة خضراء فرت من مكان الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الحوادث مرتبطة.

المصدر: روسيا اليوم