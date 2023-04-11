الشيخ القطان: لبنان محكوم بالشراكة.. ولإنتخاب رئيس على مستوى تطلعات كل اللبنانيين

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان على “ضرورة الإبقاء على الحوار والتلاقي بين اللبنانيين جميعا”، وتابع أن “لبنان محكوم بالشراكة والوحدة الوطنية التي نعتبرها الأساس لبقائه، فلا يمكن للبنان أن ينهض إلا بجناحيه المسلم والمسيحي”.

موقف الشيخ القطان جاء الثلاثاء خلال زيارته على رأس وفد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون في دارته في زحلة للمعايدة بعيد الفصح.

وقال الشيخ القطان “نحن بأمسّ الحاجة الى تلاقي كل اللبنانيين وكل القيادات السياسية للنظر لما فيه مصلحة هذا الشعب، وإنتخاب رئيس للجمهورية على مستوى رؤى وتطلعات كل اللبنانيين، علنا ننهض بلبنان ونخفف من وطأة الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي نعيشها جميعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام