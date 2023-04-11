الوزير بيرم اجرى محادثات مع نظيرته الاثيوبية حول العمالة المتبادلة بين البلدين

عقد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم محادثات مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا السيدة مفرحة كامل حول العمالة المتبادلة بين لبنان واثيوبيا وبحث توقيع اتفاقية بين الجانبين في هذا المجال، وشارك في المحادثات كبار الموظفين في الوزارتين وممثلين عن وزارة الخارجية اللبنانية.

وقال بيرم: “إن توقيع الاتفاقية اذا وصلنا الى ذلك، سيكون اشارة مهمة بأننا رغم الظروف الاقتصادية لم نغفل عن المسألة الانسانية ، وان حضور معالي الوزيرة شخصياً مع هذا الوفد الكبير هو اشارة مهمة على احترامكم لشعبك”.

اضاف “المهم في هذا المجال الوصول الى قواعد واضحة حتى لا تكون المسألة مرتبطة بشخصية وزير من هنا او هناك ، ونحن نؤمن بالديمومة والتطوير . هذه هي توجهاتي للوفدين التقنيين للوصول الى افضل النتائج الممكنة”.

وإذ شدد على “ضرورة الاخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حاليا وهذه مسألة قابلة للتغيرات ربطا بأي تحسين في الظرف الاقتصادي، ومسألة الامان للعامل الاثيوبي هي مسألة مهمة جدا”، قال: “إننا امام صفحة جديدة من التعامل مع مكاتب الاستقدام حيث بدأنا بحملة اصلاحية وهم طالبوا بذلك ايضا لأن سمعتهم مهمة وسمعة لبنان أهم وهذه العملية لعلها المرة الاولى التي تحصل في لبنان”.

اما الوزيرة الاثيوبية فقالت: “لقد عقدنا محادثات جيدة مع معالي الوزير في ما يتعلق بسلام وأمان بناتنا وقد شعرنا اننا في بلدنا الثاني . ان الوقائع تشير الى ان الكثيرين من الاثيوبيين يقيمون في لبنان وهو امر جيد وايجابي برغم ان هناك العديد من التحديات والصعوبات ستتم مواجهتها معا. وقد ابلغت معاليه بما تقوم به بلادي من اصلاح للعمالة ونريد ان نوطد العلاقة مع لبنان من خلال ديبلوماسية العمالة”.

وقالت: “نحن نتفهم الوضع الذي يمر به لبنان حاليا ونؤمن انه سيتحسن في المستقبل وهذا ما نريده ونأخذ ذلك في الاعتبار”.