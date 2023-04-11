حدث اليوم | بعد إقفال دام نحو 6 أشهر.. مراكز النافعة تعود إلى العمل جزئيا

عادت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات (النافعة) إلى العمل الجزئي، اليوم الثلاثاء، بعد إقفال دام لستة أشهر تقريباً، وكانت وزارة الداخلية والبلديات قد اعلنت عن استئناف العمل يوم الثلثاء 11 نيسان في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، وفي الأقسام التابعة لها في كلّ من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، “بعد تذليل المعوقات المالية والإدارية واللوجستية”.

وأشارت “الداخلية” إلى أنّ العمل سيكون بمعدّل ثلاثة أيام في الأسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وفق الآتي:

– نهار الثلثاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تُسجَّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (0 – 1 – 2 – 3).

– نهار الأربعاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تُسجَّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (4 – 5 – 6).

– نهار الخميس لتسجيل السيارات المستوردة التي تُسجَّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (7 – 8 – 9).

تجدر الإشارة إلى أنّ السيارات المستوردة الجديدة بحسب ما هو ملحوظ على الشهادة الجمركية العائدة لها مُعفاة من الكشف الفنّي في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وعلى أصحابها التقدّم بمعاملاتهم مباشرة إلى دائرة التسجيل من دون إحضار مركباتهم إلى المصلحة أو الأقسام التابعة لها.

مراسلنا في الجنوب علي شبيب افادنا ان الموظفين التابعين لهيئة إدارة السير، والبالغ عددهم ١١ موظفاً، لم يحضروا الى المركز بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم، حيث من المتوقع ان يتم تحويلها اليوم ليلتحقوا غداً بالعمل لإنجاز المعاملات العالقة، والمتعلقة فقط بتسجيل السيارات الاجنبية وفق تراتبية الارقام، على ان تبقى باقي المعاملات عالقة.

هذا وحضر فقط موظفان اثنان تابعان لوزارة الداخلية الى مركز النافعة، عملوا على تجهيز المكاتب تمهيدا لعودة العمل الى واحد من اهم مراكز الدولة التي تدر اموالا على خزينة الدولة.

معقبو المعاملات في النافعة اعتبروا أن خطوة اعادة العمل ناقصة ، وكان الاجدى دراستها بشكل جيد، حيث ان العديد من المواطنين حضروا وتكبدوا مشقة النقل، بينما النافعة لم تبدأ العمل بعد.

المصدر: موقع المنار +مواقع