نتنياهو يبقي وزير الحرب في منصبة ويقول إن الحرس الوطني لن يكون ميليشيا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه قرر الإبقاء على وزير الحرب، يوآف غالانت، في منصبه. وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم: “أنا والوزير غالانت نعمل سويا في المجال الأمني. لقد قررت أمرا واحدا وهو أن أضع كل الخلافات جانبا وأن يستمر في عمله”.

كما أكد بنيامين نتنياهو، أن الحرس الوطني الإسرائيلي المزمع تأسيسه، لن يكون مليشيا تتبع لأي شخص، بل سيكون مؤسسة أمنية تتبع للحكومة. وقال “لن يكون الحرس الوطني مليشيا تتبع لأحد، بل جهاز أمني منظم باحتراف يتبع أحد الأجهزة الأمنية”.

وأضاف نتنياهو أن وزير الأمن إيتمار بن غفير، “كان محقا في رغبته في تأسيس الحرس الوطني، فهذه خطوة صحيحة وضرورية”. ووصف نتنياهو الحرس الوطني بأنه “عنصر أساسي لأمن العرب واليهود”.

وهاجم نتنياهو المعارضة الإسرائيلية، والمظاهرات، قائلا إن “الحكومة السابقة وقعت اتفاقا مع حزب الله، سلّمت بموجبه أراضي الدولة واحتياطيات الغاز للعدو، دون الحصول على أي شيء. واعتبر أن تل أبيب لن تسمح بإنشاء بنية تحتية لحماس في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن “حكومته لا تسعى لمواجهة واسعة وستعمل لمنع ذلك”.

وقال نتنياهو إن كيانه سيتصدى لكل المخاطر التي تُهدّد أمنه، معلناً أنه “سيعمل بشكلٍ صارم لمواجهة التهديدات التي تُحيط بالكيان”، وقال: “مع هذا، فإننا سنعمل على إصلاح الأضرار التي ورثناها من الحكومة السابقة”.

حماس: تهديدات نتنياهو لن تخيفنا

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم تعليقاً على خطاب رئيس حكومة الاحتلال، إن حديث الأخير لا يمكن أن يُخيف شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل معركة الدفاع عن هوية المسجد الأقصى في مواجهة الحرب الدينية التي يشنها العدو.

وقال قاسم، إن خطاب نتنياهو محاولة لقلب الحقائق، فالاحتلال هو أساس كل التوترات، وهم من يمارس الارهاب بشكل ممنهج ومستمر، وشعبنا يخوض معركة مشروعة لانتزاع حقه بالحرية والاستقلال. ولفت قاسم إلى أن تهديدات نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني وسوريا ولبنان وإيران؛ يؤكد أن الكيان الصهيونى يشكل خطراً على كل المنطقة ومصالحها.

المصدر: مواقع