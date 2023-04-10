الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 500 جندي أوكراني خلال يوم وتدمير عدد من مستودعات الأسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها قضت خلال اليوم الماضي على حوالي 530 جنديا أوكرانيا، كما دمرت عدة مستودعات أسلحة للعدو على مختلف محاور القتال.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن خسائر الجيش الأوكراني في الأفراد والمعدات شملت ما يلي:

على محور كوبيانسك – أكثر من 30 قتيلا، ومدفعا ذاتي الحركة “غفوزديكا”، ومدفع هاوتزر D-30، ومستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 67

– أكثر من 30 قتيلا، ومدفعا ذاتي الحركة “غفوزديكا”، ومدفع هاوتزر D-30، ومستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 67 على محور كراسني ليمان – أكثر من 120 قتيلا، ومدفع ذاتي الحركة “غفوزديكا”، ومدفع هاوتزر D-20، ومستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 66

– أكثر من 120 قتيلا، ومدفع ذاتي الحركة “غفوزديكا”، ومدفع هاوتزر D-20، ومستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 66 على محور دونيتسك – أكثر من 290 قتيلا، ومدفع ذاتي الحركة “غفوزديكا”، ومدفعي هاوتزر D-20 و”مستا-بي”، إضافة إلى مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 54

– أكثر من 290 قتيلا، ومدفع ذاتي الحركة “غفوزديكا”، ومدفعي هاوتزر D-20 و”مستا-بي”، إضافة إلى مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 54 على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه – 50 قتيلا و ومدفع ذاتي الحركة “غفوزديكا”

– 50 قتيلا و ومدفع ذاتي الحركة “غفوزديكا” على محور خيرسون – 40 قتيلا، ومدفع M-777 أمريكي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة “غفوزديكا”، ومدفع هاوتزر D-30

وحسب التقرير، فقد تمت خلال يوم إصابة 102 من الوحدات المدفعية الأوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 134 منطقة، كما تم استهداف مواقع قيادة للوائي الدفاع الإقليمي 125 و126.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية قذيفتين من راجمات الصواريخ HIMARS، وأسقطت 11 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة.

وفي المجموع، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 406 طائرات و228 مروحية، و727 3 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8608 دبابات ومدرعات أخرى، و1078 راجمة صواريخ، 4554 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9414 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: روسيا اليوم