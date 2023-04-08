العدو الاسرائيلي اعتقل فلسطينيا أصيب باعتداء للمستوطنين في كيسان بالضفة المحتلة

أصيب فلسطيني السبت خلال اعتداء شنه مستوطنون صهاينة على رعاة أغنام، قبل أن يعتقله جيش الاسرائيلي في قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مجموعة من المستوطنين هاجمت عددا من المزارعين قرب مستوطنة ايبي هناحل المقامة على أراضي المواطنين، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة المواطن عطا الله ابراهيم عبيات برضوض، قبل أن يتم اعتقاله من قبل جنود الاحتلال”.

يشار الى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام في كيسان من خلال إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وسرقة مواشيهم.

المصدر: فلسطين اليوم