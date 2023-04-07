تغطية | عملية بطولية في تل أبيب توقع 10 صهاينة بين قتيل ومصاب

نفذ مقاوم فلسطيني عملية بطولية مزدوجة في تل أبيب، أدت غلى مقتل صهيوني وإصابة 7 آخرين، بينهم 3 حالات ميؤوس منها، بحسب ما أفادت مصادر عبرية. وأوضح إعلام العدو أن العملية المزدوجة تمت، بإطلاق نار والدهس، وقعت بمنطقتين وسط “تل أبيب”. وقالت شرطة الإحتلال إن العملية بدأت بالدعس، ومن ثم بإطلاق النار على المستوطنين.

واستشهد منفذ العملية، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن المقاوم الشهيد هو يوسف أحمد أبو جابر من بلدة “كفر قاسم” بالداخل المحتل.

فصائل المقاومة تبارك العملية

وباركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية تل ابيب الفدائية، وأكدت أنها رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين إن هذه العملية البطولية التي تأتي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفدائي البطل رعد خازم وفي نفس المدينة المحتلة تل ابيب بمثابة برسالة مباشرة للاحتلال ان دماء الشهداء وذكراهم ستلاحقهم أينما كانوا.

وبدورها، أكدت حركة حماس، أن العملية النوعية في عمق الكيان الصهيوني في تل أبيب وسبقها في الأغوار تدلل على قدرة المقاومة على ضرب الاحتلال وأن سيف القدس لا يزال مشرعاً في كل مكان.

وشدد الناطق بإسم الحركة عبد اللطيف القانـوع، على أن عمليات الرد على جرائم الاحتلال بحق الأقصى والمعتكفين تتصاعد وتتمدد، ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال وكنسه عن أرضنا.

وأكدت لجان المقاومة الشعبية أن عملية تل أبيب صفعة قوية للأمن الإسرائيلي وتأكيد على أن الثأر للأقصى لم ولن ينتهي. ومن جهتها، شددت حركة الأحرار على العمليات البطولية التي ينفذها ثوار شعبنا وأبطال المقاومة هي رسالة للاحتلال بأنه سيدفع ثمن عدوانه باهظاً وفي عمق الكيان.

وأشاد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزه بعمليّة تل ابيب البطولية، مؤكداً أن هذه العملية جاءت ردًّا طبيعياً على جرائم الاحتلال الصهيوني المتصاعدة ضدّ شعبنا، والاقتحامات المتكرّرة للمسجد الأقصى والاعتداء على المقدسيين.

وفي إشارة تعكس تخبط الكيان المؤقت، قرر رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو استدعاء كافة وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال. وجاءت هذه العملية، بعد عام بالتحديد على عملية أخرى، “عملية ديزنغوف”، أدت إلى مقتل 3 صهاينة في تل أبيب، والتي نفذها المجاهد “رعد فتحي حازم”.

وعبر إعلام العدو عن قلقه من العملية، وقال الصهيوني “يوسي يوشع” مراسل يديعوت احرنوت “كون منفذ عملية تل أبيب من سكان الداخل ويحمل هوية زرقاء فهذا مستوى جديد وخطير في العمليات”. وقال إعلام العدو إن المقاوم الفلسطيني اختار تنفيذ العملية في مكان له رمزية سواء من حيث تاريخ العمليات الاستشهادية في نفس المكان، أو من حيث قربه من المسجد بمدينة تل أبيب.

وذكرت تقارير صهيونية أن “سلاح المنفذ بدائيّ الصنع”، مشيرة إلى أنه قد “تعطّل أثناء إطلاق النار”، ما حال دون استمرار استخدامه من قبل المنفذ، بحسب ما نقلت عن شهود عيان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قتل 3 مستوطنين صهاينة، في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة “الحمرا” بمنطقة الأغوار الشمالية في محافظة أريحا بالضفة الغربية المحتلة. وذكر إعلام العدو أن مقاومين أطلقوا النار تجاه مركبة صهيونية في منطقة الأغوار وانسحبوا من المكان بسلام.

وقالت القناة 12 العبرية، إن عملية إطلاق النار في الأغوار صعبة وقاسية جدا، فيما تمكن منفذ العملية من الانسحاب من المكان ويجري جيش الاحتلال عمليات بحث عنه.

المصدر: مواقع