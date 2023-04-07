اعلام العدو | مقتل مستوطنين وجرح ثالث بعملية فدائية في الاغوار

افاد المتحدث باسم الجيش الاحتلال الصهيوني عن وقوع فدائية عملية شارع رقم 57 قرب مفترق ” الحمرا ” في منطقة غور الأردن حيث وصفها بالصعبة

وقال المراسل العسكري لـ قناة 14: “مقتل مستوطنتين وإصابة أخرى بجروح حرجة في عملية إطلاق نار في منطقة الحمرا ” ، حيث أفيد بأن الإصابة الثالثة تعود لمستوطنة صهيونية ، وهي بحالة خطرة

كما افادت بعض وسائل الاعلام العبرية على أن منفذ العملية قام بصدم المستوطنين ومن ثم ترجل واطلق النار عليهم حيث ذكر نير دفوري مراسل قناة12:

احد الاحتمالات التي تفحصها قوات الامن ان المنفذ اصطدم بسيارته بالسيارة التي كانت تستقلها الثلاثة نسوة ما أدى الى انحراف مركبتهم وتوقفها ومن ثم ترجل المنفذ من سيارته واطلق النار عليهن عن قرب وادى ذلك الى مقتل اثنتين منهن واصابة الثالثة بجراح خطيرة وبسبب تضرر مركبة المنفذ انسحب من المكان مترجلا ولذلك تقوم قوات الامن بعمليات تمشيط راجلة في المنطقة.

وافادت القناة 12 العبرية: بوصول القتلى والجريحة الى مستشفى هداسا بطائرة مروحية وذكرت افادت المستشفى أن المصابة الثالثة في عملية إطلاق النار بالأغوار، حالتها توصف بالحرجة جدًا.

المصدر: اعلام العدو