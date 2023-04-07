إيران تعرب عن استنكارها وإدانتها الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان

أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان إن “هذه الاعتداءات، التي نفذت استمرارا لتدنيس المسجد الأقصى، والهجوم الوحشي على المصلين الفلسطينيين، تعد انتهاكاً صارخا لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم”، داعياً إلى رد فعل رادع وفاعل من المجتمع.

وأضاف “العالم والمنظمات الدولية مسؤولة عن الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني”، مشيراً إلى تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، “ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، واتخاذ موقف قوي، تؤكد فيه الدول الإسلامية الوحدة في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، ومنع تكرار تدنيس المسجد الأقصى، ووقف العمليات العدوانية ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى”.

المصدر: ارنا